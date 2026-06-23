23 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatlarındaki son değişimler, 23 Haziran tarihinde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, altın piyasasının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki güncel seviyeler ise yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. İşte altın piyasasında son durum ve güncel fiyatlara ilişkin merak edilen ayrıntılar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 23 Haziran saat 09.30 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.148,87 TL, satış fiyatı ise 6.149,73 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-1,70 olarak kaydedilirken, gram altındaki geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, 23 Haziran verilerine göre alışta 10.111,00 TL, satışta ise 10.220,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-1,54 olarak gerçekleşirken, çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş piyasalarda yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar), 23 Haziran itibarıyla alışta 4.115,73 dolar, satışta ise 4.116,30 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-1,80 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, altın piyasasındaki son gelişmeleri ve fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.