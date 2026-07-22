Haberler

22 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

22 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş fiyatları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve emtia piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını doğrudan etkilerken, yatırımcılar "Gram gümüş bugün ne kadar oldu?", "Ons gümüş kaç dolar?" ve "Gümüş fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu?" sorularına yanıt arıyor.

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularını araştırıyor. İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son hareketlilik yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 90,0198 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 90,0651 TL, satış fiyatı ise 90,1562 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüş, önceki kapanışa göre %0,86 oranında yükselirken, fiyatlarda 0,91 TL'lik artış yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

22 Temmuz 2026 Çarşamba saat 09.46 itibarıyla gram gümüş 90,0198 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalarda gün içi fiyat hareketliliği devam ediyor. Günün geri kalanında küresel piyasalardan gelecek ekonomik veriler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurunda yaşanacak hareketliliğin gram gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

Yayında meydan okudu: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı

Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum

Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir

Şah damarı kesildi! Bu yangın Putin'in planlarını alt üst edecek
Maltepe'de boğulma tehlikesi geçiren Harun'dan kahreden haber geldi

Daha 18 yaşındaydı! Baran'dan 1 gün sonra acı haber
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi

Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın