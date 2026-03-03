Haberler

2025 TÜİK verilerine göre, herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık şehir hangisi olurdu?

2025 TÜİK verilerine göre, herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık şehir hangisi olurdu?
Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılarak büyük merak uyandırıyor.

Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. 2025 TÜİK verilerine göre, herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık şehir hangisi olurdu?

2025 TÜİK VERİLERİNE GÖRE, HERKES DOĞDUĞU ŞEHİRDE YAŞASAYDI EN KALABALIK ŞEHİR HANGİSİ OLURDU?

İstanbul

Sivas

Şanlıurfa

Konya

2025 TÜİK verilerine göre, herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık şehir hangisi olurdu?

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

500

