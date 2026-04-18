20 Nisan okullar tatil mi 2026? Pazartesi okul var mı, İstanbul'da okullar tatil mi?

Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırılarının ardından eğitim alanında önemli gelişmeler yaşandı. Yaşanan olayların ardından alınan kararlar ve olası yeni düzenlemeler kamuoyunun gündeminde yer aldı.

20 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ 2026?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırılar sonrası eğitim camiasında geniş yankı uyandıran gelişmeler yaşandı. Şanlıurfa’da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, Siverek ilçesindeki saldırıda ise 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Bu olayların ardından öğretmenler ve sendikalar peş peşe grev kararları aldı ve eğitim süreçlerine ilişkin belirsizlik gündeme geldi.

Kahramanmaraş’ta 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günleri için eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. Ancak 20 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı ile il valiliklerinin konuyla ilgili değerlendirmeleri sürerken, kamuoyunda yeni bir karar alınıp alınmayacağına dair beklenti devam ediyor.

PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Yaşanan gelişmelerin ardından yalnızca saldırıların yaşandığı illerde değil, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde de eğitim durumuna ilişkin sorular gündeme geldi. Sendikaların iki günlük grev kararı alması, eğitim sürecinin nasıl devam edeceğine yönelik tartışmaları artırdı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 20 Nisan Pazartesi günü için yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Yetkililer tarafından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çalışmalar başlatıldığı bildirildi. Ancak 20 Nisan Pazartesi günü için eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğine dair net bir karar henüz paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklamaların Milli Eğitim Bakanlığı veya valilikler tarafından yapılması bekleniyor.