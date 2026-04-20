20 Nisan gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

20 Nisan itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. Gram gümüşte gözlenen dalgalı fiyat seyri, alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. Peki, 20 Nisan gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

20 Nisan itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesine neden oldu. Fiyatlardaki değişken seyir, hem kısa vadeli alım-satım yapanları hem de uzun vadeli yatırımcıları etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri gümüşün yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

20 Nisan itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 114,74 TL, satış fiyatı ise 114,82 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 116,498 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %-1,44 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş gün içinde dalgalı bir seyir izlerken yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler fiyatların yönünü belirlemede etkili oluyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında düşüş gözlemlendi. Bu durum, piyasada hareketliliğin arttığını gösterirken yatırımcıların fiyatları daha yakından takip etmesini gerektiriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım hem de kısa vadeli al-sat işlemleri açısından ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcıların küresel ekonomik verileri ve piyasa hareketlerini yakından izleyerek stratejik kararlar alması öneriliyor.

Sahra Arslan
