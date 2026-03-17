Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. 1990'larda Trabzonsporlu futbolcular Şota ve Arçil'in tercümanı, kameralar önünde hangisini yaparak tarihe geçmişti?
Sahaya çıkıp gol atarak
Kulüp başkanını kovarak
Türkçeyi Türkçeye çevirerek
İki futbolcuyu sırtında taşıyarak
Cevap : Türkçeyi Türkçeye çevirerek
BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.