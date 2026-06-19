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19 Haziran Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi'

19 Haziran Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi'
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Haziran Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Haziran 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 19 Haziran 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

19 Haziran Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Haziran 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Haziran 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/10)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/22)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2026 Tarihli ve 2019/6030 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2022/76824 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2026 Tarihli ve 2020/19019 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/26, K: 2026/6)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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