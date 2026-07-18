18 Temmuz Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Temmuz 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası Arasında COP31 Toplantılarına İlişkin Olarak 19/5/2026 ve 21/5/2026 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11545)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11546)

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1/6/2026 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11547)

–– İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Ekli Kroki ile Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11548)

–– Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (m) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 11549)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187)

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/07/2026 Tarihli ve 14730 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/07/2026 Tarihli ve 14734 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2026/2, K: 2026/9)

–– Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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