17 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gümüş piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler gram gümüş fiyatlarına yansırken, güncel alış ve satış rakamları da yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. 17 Ağustos itibarıyla ons gümüşün ve gram gümüşün güncel fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gram gümüş fiyatındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş 101,195 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte yatırımcılar, gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatlarını araştırmaya devam ediyor.

17 Ağustos 2026 Pazartesi saat 10.14.08 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 101,103 TL, satış fiyatı ise 101,195 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 1,58 oranında yükseliş yaşanırken, önceki seviyeye göre 1,57 TL artış görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler, yurt içindeki gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Gün içerisinde fiyatlarda yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, gram gümüşteki yükseliş de dikkat çekiyor.

17 Ağustos 2026 Pazartesi saat 10.14.08 itibarıyla gram gümüş 101,195 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş fiyatı yüzde 1,58 oranında yükselirken, önceki seviyeye kıyasla 1,57 TL artış kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 101,103 TL, satış fiyatı ise 101,195 TL olarak açıklandı. Gümüş piyasasındaki anlık fiyat değişimleri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.