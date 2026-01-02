Haberler

15 tatil ne zaman, kaç gün 2026?

Öğrenciler ile velilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatiline ilişkin tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2026 yılı sömestr tatili ocak ayı içerisinde başlayacak. Bu süreçte öğrenciler yaklaşık iki hafta boyunca derslere ara vererek dinlenme imkânı bulacak.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı sorusu yer aldı. "15 tatil ne zaman?" ve "15 tatile kaç gün kaldı?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılırken, 2026 yılına ait tatil takvimi de kesinleşti. İşte 2026 sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri…

15 TATİL NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık iki hafta sürecek olan 15 tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

2026 KARNE TATİLİ NE ZAMAN?

2026 yılında birinci dönem karneleri 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra hafta sonuyla birlikte yarıyıl tatiline çıkacak. Bu tarihle birlikte okullarda birinci dönem resmen tamamlanmış olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. 2025–2026 eğitim öğretim yılı ise 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB takviminde yer alan bilgilere göre ikinci ara tatil, 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu ara tatil, 20–22 Mart Ramazan Bayramı ile çakışarak öğrencilere daha uzun bir dinlenme süresi sunacak.

Osman DEMİR
