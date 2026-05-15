15 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

15 Mayıs itibarıyla altın piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların dikkatini yeniden fiyat hareketlerine çevirdi. Günün ilk saatlerinden itibaren zaman zaman yükseliş ve düşüşlerin yaşandığı altın fiyatları, piyasalarda temkinli bir görünüm oluştururken, yatırımcılar yön arayışına girdi. Peki, 15 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

15 Mayıs günü altın piyasasında yaşanan dalgalı seyir, yatırımcıların dikkatini yeniden güncel fiyat hareketlerine çevirdi. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok altın türünde görülen anlık değişimler piyasada hareketliliği artırırken, yatırımcılar yön konusunda temkinli bir bekleyişe geçti. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenen altın fiyatları yakından takip edilirken, piyasadaki son tablo merak konusu olmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 15 Mayıs itibarıyla alışta 6.656,16 TL, satışta ise 6.657,06 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-2,01 olarak kaydedilirken, altın fiyatlarında küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik etkili olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.801,00 TL, satış fiyatı ise 10.879,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-2,00 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almayı sürdürüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alışta 4.560,89 dolar, satışta ise 4.561,45 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-1,92 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ons altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

