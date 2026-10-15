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15 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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15 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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15 Ekim 2026 Perşembe günü altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın ve ons altındaki güncel fiyat değişimleri merak edilirken, piyasalardaki son durum araştırılıyor. “15 Ekim gram altın ne kadar?”, “Altın fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram altın yeniden yükselişe geçecek mi?” sorularına yanıt aranıyor.

Altın piyasasında 15 Ekim 2026 Perşembe günü yaşanan fiyat hareketleri gündemdeki yerini koruyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel seviyelerini takip eden yatırımcılar, haftanın dördüncü işlem gününde fiyatların hangi yönde değiştiğini araştırıyor. Altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken, gram altının alış ve satış fiyatları da yakından izleniyor. İşte 15 Ekim 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 15 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altının güncel alış fiyatı 6.582,12 TL, satış fiyatı ise 6.582,90 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,98 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 15 Ekim Perşembe günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel fiyatlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.696,00 TL, satış fiyatı ise 10.763,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,74 olarak öne çıkıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü takip eden yatırımcılar, ons altındaki son fiyat hareketlerini de yakından izliyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü ons altının alış fiyatı 4.142,74 dolar, satış fiyatı ise 4.143,37 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altındaki günlük değişim yüzde 0,93 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10:13:09 itibarıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü değişim dikkat çekiyor. Gram altın 6.582,90 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.763,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.143,37 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki fiyat değişimleri yatırımcıların odağında yer alırken, piyasadaki güncel hareketlilik yakından takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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