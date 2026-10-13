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14 Ekim Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

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14 Ekim Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Ekim Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ekim 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 14 Ekim 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

14 Ekim Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Ekim 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği

–– Hayvancılık İşletmelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2024/53)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/28)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/31)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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