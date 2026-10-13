13 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın fiyatlarında 13 Ekim Salı günü yaşanan hareketlilik piyasaları takip edenlerin odağında bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, ons altındaki değişimler de yakından izleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarının hangi seviyelerde seyrettiği ve değerli metalde yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor. İşte 13 Ekim 2026 Salı günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 13 Ekim 2026 Salı günü haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Gram altının güncel alış fiyatı 6.654,17 TL, satış fiyatı ise 6.654,99 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,62 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 13 Ekim Salı günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.788,00 TL, satış fiyatı ise 10.875,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,53 artış olarak öne çıkıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü takip eden yatırımcılar, ons altındaki son fiyat hareketlerini de yakından izliyor. 13 Ekim 2026 Salı günü ons altının alış fiyatı 4.187,32 dolar, satış fiyatı ise 4.187,90 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altındaki günlük değişim yüzde 0,42 artış olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

13 Ekim 2026 Salı günü saat 09:03:11 itibarıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram altın 6.654,99 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.875,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.187,90 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında kaydedilen artışlar yatırımcıların odağında yer alırken, altın piyasasındaki güncel fiyat değişimleri yakından takip ediliyor.