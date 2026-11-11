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12 Kasım Perşembe 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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12 Kasım Perşembe 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!
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Resmî Gazete bugünkü kararları neler? 12 Kasım Perşembe 2026 tarihli Resmî Gazete’de bugün neler var? 12 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan ilanların ve kararların detayları haberimizde. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Resmî Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 12 Kasım 2026 Resmî Gazete’de bugün hangi kararlar var?

12 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 12 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik

–– Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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