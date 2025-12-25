11. Yargı Paketi tahliyeler başladı mı? Yeni yasa neleri ve kimleri kapsıyor?

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan 11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girdi. Yasayla hem ceza artırımları hem de infaz düzenlemelerine ilişkin yeni kurallar hayata geçirildi.

11. YARGI PAKETİ TAHLİYELERİ BAŞLADI MI?

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği gün itibarıyla uygulanmaya başlandı. İnfaz rejimine ilişkin düzenlemeler de yürürlük tarihinden itibaren geçerli oldu. Bu kapsamda, belirlenen şartları taşıyan hükümlüler bakımından kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna, açık ceza infaz kurumundan da denetimli serbestliğe ayrılma süreci işletilmeye başlandı.

Düzenleme, kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen ve 3 yıl erken ayrılmayı mümkün kılan uygulamanın kapsam ve tarih aralığında değişiklik yapılmasını içeriyor. Buna göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen bazı suçlar bakımından cezaevinde bulunan hükümlüler de yeni infaz hükümlerinden yararlanabilecek. Ancak bu uygulama, kanunda açıkça sayılan bazı suçları kapsam dışında bırakıyor.

11. YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Yasayla birlikte düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silahla ateş edilmesine yönelik cezalar artırıldı. Meskun mahalde silahla ateş etmenin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenlenirken, bu fiilin düğün ve benzeri etkinliklerde işlenmesi halinde cezada yarı oranında artış öngörüldü. Kurusıkı olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edenlere de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. Trafikte yol kesme fiili ise müstakil suç haline getirildi ve bu suçu işleyenlere hapis cezası öngörüldü.

Kanun, örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta araç olarak kullanılmasına yönelik cezaları da ağırlaştırdı. Bu durumda örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında suçta kullanılan hesapların 48 saate kadar askıya alınması ve bu hesaplarda bulunan paralara el konulması mümkün hale geldi. Sahte cep telefonu hattı kullanımını önlemeye yönelik olarak da abonelik işlemlerinde çipli kimlik kartı ve elektronik kimlik doğrulama şartı getirildi.