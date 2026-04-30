1 Mayıs'ta Marmaray çalışıyor mu?

Resmi tatillerde toplu taşıma araçlarının çalışma durumu merak konusu olurken, gözler ulaşımın ana damarlarından biri olan "1 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi, seferler iptal mi?" başlığına çevrildi. İstanbul Valiliği ve TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, resmi tatil günü boyunca Marmaray hattında uygulanacak olan özel tarife ve güvenlik önlemleri belirlendi. Asya ve Avrupa yakası arasındaki geçişlerini Marmaray ile yapacak olan yolcular için 1 Mayıs 2026 Cuma günü sefer programı ve durak detayları haberimizde.

1 MAYIS CUMA GÜNÜ MARMARAY SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

Marmaray, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'un ulaşım yükünü sırtlamaya devam edecek. Resmi tatil olması nedeniyle seferlerde herhangi bir durdurma kararı bulunmuyor; yani Marmaray 1 Mayıs'ta normal çalışma düzeninde hizmet verecek. Gebze-Halkalı hattı boyunca tüm duraklarda tren geçişleri devam ederken, vatandaşlar şehrin bir ucundan diğerine deniz altından kesintisiz ulaşım sağlayabilecek.

1 MAYIS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da resmi tatil günlerinde ulaşım desteği devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Marmaray seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yolcular, kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını kullanarak turnikelerden geçiş yapabilecekler ancak hat sonunda iade makinelerinden herhangi bir iade alınmayacak; zira sistem doğrudan ücretsiz geçişe uygun olarak düzenlenecek.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPATILAN DURAK VAR MI?

1 Mayıs kutlamalarının merkezi olarak bilinen Taksim Meydanı'na ve çevre yollara yakınlığı sebebiyle, İstanbul Valiliği bazı yıllarda güvenlik önlemleri kapsamında durak kısıtlamasına gidebilmektedir. Özellikle Sirceci ve Yenikapı gibi aktarma noktalarında, kutlama saatlerine bağlı olarak geçici durdurma kararları alınabilir. Yolcuların seyahate çıkmadan önce Marmaray'ın resmi sosyal medya hesaplarını ve İstanbul Valiliği duyurularını takip etmesi, olası güzergah değişikliklerinden etkilenmemek adına kritik önem taşıyor.

MARMARAY SEFER SAATLERİ VE YOĞUNLUK UYARISI

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi ve Marmaray'ın ücretsiz olması nedeniyle istasyonlarda ciddi bir yoğunluk bekleniyor. Seferler hafta içi tarifesine uygun olarak sık aralıklarla yapılacak olsa da, özellikle transfer merkezlerinde (Ayrılık Çeşmesi, Yenikapı, Bakırköy) oluşabilecek kalabalığa karşı dikkatli olunmalıdır. Gece seferleri ise hafta sonu uygulaması kapsamında (Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece) "Gece Marmaray" düzeninde devam ederek 24 saat ulaşım imkanı sağlayacak.

AKTARMA NOKTALARINDA SON DURUM

Marmaray'dan Metro, Metrobüs ve Vapur hatlarına geçiş yapacak olan yolcuların, diğer ulaşım araçlarının durumunu da kontrol etmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro hatları da 1 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek olsa da, bazı metro duraklarının (M2 Yenikapı-Hacıosman hattı gibi) güvenlik önlemleri nedeniyle kapalı olabileceği unutulmamalıdır. Ulaşım planınızı yaparken Marmaray ile diğer hatların entegrasyon durumunu güncel duyurular üzerinden teyit etmeniz önerilir.