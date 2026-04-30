1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi?

2429 sayılı Kanun uyarınca genel tatil ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne denk gelen ders görevlerinin, fiilen yapılmasa dahi ücretlendirilip ücretlendirilmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen açıklamalar geldi. Özellikle sınav görevi, destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile rutin ders saatlerinin ödeme kapsamına dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde. İşte öğretmenlerin 1 Mayıs 2026 ek ders durumu...

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN EK DERS DURUMU

Resmi tatil günlerinde "ders yapılmış sayılma" hükmünden yararlanan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, 1 Mayıs Cuma günü rutin müfredat kapsamında girmeleri gereken dersler için ek ders ücretlerini tam olarak alacaklar. Bu kural okul yöneticileri için de geçerli olup; yönetim görevleri, koordinatörlük ve şeflik gibi düzenli ek ders kalemleri ödeme kapsamında kalmaya devam edecek.

HANGİ KALEMLERDE ÖDEME KESİNTİSİ YAPILACAK?

Resmi tatil nedeniyle okulda fiilen bulunulmayan ve "planlanmayan" bazı görevler için ödeme yapılmayacağı netleşti. 1 Mayıs Cuma günü tüm öğretmenler için şu kalemlerde ödeme kesintisi yaşanacak:

• NÖBET ÜCRETİ: Fiilen okulda bulunulmadığı ve nöbet görevi yerine getirilmediği için hiçbir öğretmene ödenmeyecek.

• DYK VE İYEP: Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile İYEP kapsamında tatil günlerinde ders planlanmadığı için bu ek ödemeler yapılmayacak.

• EGZERSİZ ÇALIŞMALARI: Okul dışı saatlerde yapılan egzersiz ve sosyal etkinlik çalışmaları tatil günlerinde geçerli sayılmayacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER İÇİN KRİTİK 1 MAYIS UYARISI

Mevzuat gereği sadece girdikleri ders saati kadar ücret alan ücretli öğretmenler, 1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle mali açıdan dezavantajlı durumda bulunuyor. Ücretli öğretmenlere 1 Mayıs Cuma günü için; ek ders, nöbet, koordinatörlük veya halk eğitim gibi hiçbir kalem altında ödeme yapılmayacak. Ücretli öğretmenlerin ders yükleri tatil nedeniyle iptal edildiği için bu süreler "görev yapılmış" sayılmayacak.

KOORDİNATÖRLÜK VE ŞEFLİK ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin koordinatörlük görevleri ile bölüm/atölye şefliği gibi idari nitelikli ek dersleri, resmi tatil engeline takılmıyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, bu görev türlerinden doğan haklarını 1 Mayıs tarihinde de almaya devam edecekler. Ancak ücretli öğretmenler için bu kalemlerde de herhangi bir ödeme tanımlanmayacağı vurgulandı.

4 MAYIS PAZARTESİ İTİBARIYLA NORMAL DÜZENE GEÇİŞ

Resmi tatilin ardından tüm eğitim kurumları ve ek ders planlamaları 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla eski düzenine dönecek. Öğretmenler, tatilin ardından girdikleri tüm ders saati, nöbet ve kurs görevleri için standart ücretlendirme takvimine tabi olacaklar.