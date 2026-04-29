Haberler

1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Hangi eczaneler açık olacak?

1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Hangi eczaneler açık olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Mayıs eczaneler açık mı? Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Türkiye genelinde eczanelerin çalışma düzeninde değişikliğe gidiliyor. Resmi tatil süresince ilaç temini yalnızca nöbetçi eczaneler aracılığıyla sağlanırken, normal eczaneler belirli bir tarihe kadar hizmet vermeye devam edecek

Resmi tatil takvimi kapsamında 1 Mayıs’ta eczanelerin çalışma sistemi yeniden düzenleniyor. Türkiye genelinde uygulanacak bu sistem ile ilaç temininde nöbetçi eczaneler mesaide olacak.

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI 2026?

30 Nisan Perşembe günü eczaneler, akşam mesai bitimine kadar olağan çalışma düzenini sürdürecek. Türkiye genelinde faaliyet gösteren eczaneler, genellikle 18.00 ile 19.00 saatleri arasında kapanarak resmi tatil sürecine girecek. Bu saatten sonra ise nöbetçi eczane uygulaması devreye alınacak ve standart hizmet modeli geçici olarak durdurulacak.

1 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren normal eczaneler kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Bu uygulama yalnızca bir günle sınırlı kalmayacak, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günlerinde de devam edecek. Bu tarihler boyunca ilaç temini ihtiyacı olan vatandaşlar, sadece nöbetçi eczaneler üzerinden hizmet alabilecek.

Normal eczane çalışma düzeni ise 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla yeniden başlayacak. Tatil süresince görev yapacak nöbetçi eczaneler, eczacı odaları ve il sağlık müdürlükleri tarafından önceden belirlenen listelere göre hizmet verecek. Bu süreçte eczanelerin 24 saat esasına göre açık olacağı bilgisi paylaşıldı. 

Onur BAYRAM
Haberler.com
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma

Muhittin Böcek ve ailesiyle ilgili ortalığı karıştıran görüntü iddiası
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi