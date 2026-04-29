1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Hangi eczaneler açık olacak?

Resmi tatil takvimi kapsamında 1 Mayıs’ta eczanelerin çalışma sistemi yeniden düzenleniyor. Türkiye genelinde uygulanacak bu sistem ile ilaç temininde nöbetçi eczaneler mesaide olacak.

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI 2026?

30 Nisan Perşembe günü eczaneler, akşam mesai bitimine kadar olağan çalışma düzenini sürdürecek. Türkiye genelinde faaliyet gösteren eczaneler, genellikle 18.00 ile 19.00 saatleri arasında kapanarak resmi tatil sürecine girecek. Bu saatten sonra ise nöbetçi eczane uygulaması devreye alınacak ve standart hizmet modeli geçici olarak durdurulacak.

1 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren normal eczaneler kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Bu uygulama yalnızca bir günle sınırlı kalmayacak, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günlerinde de devam edecek. Bu tarihler boyunca ilaç temini ihtiyacı olan vatandaşlar, sadece nöbetçi eczaneler üzerinden hizmet alabilecek.

Normal eczane çalışma düzeni ise 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla yeniden başlayacak. Tatil süresince görev yapacak nöbetçi eczaneler, eczacı odaları ve il sağlık müdürlükleri tarafından önceden belirlenen listelere göre hizmet verecek. Bu süreçte eczanelerin 24 saat esasına göre açık olacağı bilgisi paylaşıldı.