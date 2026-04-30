1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi?

2026 resmi tatil takviminde Cuma gününe denk gelen İşçi Bayramı kutlamaları sürerken, sosyal medyada "1 Mayıs'ta ulaşım bedava mı?" sorusu gündemin üst sıralarına tırmandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi ana hatların yanı sıra yerel yönetimlere bağlı metro, metrobüs ve otobüs seferlerinde uygulanacak tarife belli oldu. Hem kutlamalara katılacak olanlar hem de güneşli havayı fırsat bilip gezintiye çıkacaklar için belediye belediye ücretsiz ulaşım listesi ve kullanım şartları haberimizde. İşte 1 Mayıs toplu taşıma kullanımına dair tüm detaylar...

1 MAYIS’TA İSTANBUL’DA OTOBÜS VE METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul genelinde otobüs seferleri vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, gün boyunca belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından bedelsiz yararlanabilecek. Ancak yoğunluk ve operasyonel nedenlerle bazı özel hatlar bu uygulamanın dışında tutuldu.

ÜCRETSİZ ULAŞIMIN GEÇERLİ OLMADIĞI HATLAR

İstanbul'da ücretsiz ulaşım imkanından yararlanamayacak olan istisnai hatlar şu şekilde sıralandı:

• Adalar hatları (Vapurlar)

• Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı

• Karaköy-Beyoğlu Tüneli

• Havalimanı Hatları: SG-1 (Sabiha Gökçen-Kadıköy) ve SG-2 (Sabiha Gökçen-Taksim)

• Bölgesel Hatlar: 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatları

MARMARAY VE RAYLI SİSTEMLER BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs’ta devlete bağlı ana raylı sistem hatları tamamen ücretsiz olacak. Karar kapsamında; Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücret alınmayacak. Ayrıca İstanbul'daki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da bu muafiyetten yararlanacak.

19 MAYIS İÇİN DE AYNI KARAR GEÇERLİ

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı sadece 1 Mayıs ile sınırlı kalmadı. Aynı düzenleme doğrultusunda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceği şimdiden kesinleşti.

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücretsiz ulaşım imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların, ulaşım kartlarının (İstanbulkart, AnkaraKart, İzmirim Kart vb.) kişiselleştirilmiş olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan anonim kartlarda normal tarife üzerinden ücretlendirme yapılmaya devam edilebileceği hatırlatıldı. Ayrıca 1 Mayıs'ta Taksim ve çevresindeki bazı durakların güvenlik gerekçesiyle kapalı olabileceği, yolcuların güncel duyuruları takip etmesi gerektiği vurgulandı.