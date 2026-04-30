1 Mayıs borsa kapalı mı, açık mı?

Yurt içi piyasalarda hareketliliğin sürdüğü bir dönemde, genel tatil günleri işlem takvimini değiştirmeye devam ederken gözler "1 Mayıs borsa kapalı mı, hisse satışı yapılır mı?" sorusuna çevrildi. Borsa İstanbul yönetimi tarafından yayınlanan 2026 resmi tatil çizelgesi doğrultusunda, Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) mesainin duracağı tarih belli oldu. Nakit ihtiyacı olan veya takas günü hesabı yapan yatırımcılar için kritik önem taşıyan 1 Mayıs 2026 borsa çalışma programı ve piyasaların yeniden açılacağı tarihe dair merak edilenler haberimizde...

1 MAYIS CUMA GÜNÜ BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, Borsa İstanbul (BİST), 1 Mayıs 2026 Cuma günü tüm gün kapalı olacaktır. Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası'nda hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecektir.

TAKAS İŞLEMLERİ VE VALÖR TARİHLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Borsanın kapalı olduğu resmi tatil günleri, takas süresini de doğrudan etkilemektedir. 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi ve ardından hafta sonu tatilinin başlaması nedeniyle, işlem takvimi şu şekilde işleyecektir:

• 29 Nisan Çarşamba günü yapılan işlemlerin takası 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

• 30 Nisan Perşembe günü yapılan işlemlerin takası ise 5 Mayıs Salı gününe sarkacak. Yatırımcıların nakit planlaması yaparken bu takas tarihlerini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşıyor.

VİOP VE DİĞER PİYASALARDA SON DURUM

Sadece hisse senedi piyasası değil, aynı zamanda kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) da 1 Mayıs tarihinde kapalı olacaktır. Yurt dışı piyasaların birçoğu 1 Mayıs'ta açık olsa bile, Borsa İstanbul bünyesindeki tüm pazar segmentleri Türkiye'deki resmi tatil takvimine uymak zorundadır. Bu nedenle yurt içindeki yatırımcılar için 1 Mayıs, işlem yapılamayan bir tatil günü olarak kaydedilecek.

PİYASALAR TEKRAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olmasıyla birlikte borsada işlemler hafta sonu tatiliyle birleşecek. Borsa İstanbul, 3 günlük aranın ardından 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı saat 09:40'taki açılış seansı ile normal mesai düzenine geri dönecek. Sürekli müzayede işlemleri ise her zamanki gibi saat 10:00 itibarıyla başlayacak.

KRİPTO PARA PİYASALARI ETKİLENECEK Mİ?

Borsa İstanbul'un aksine, kripto para borsaları (Bitcoin, Ethereum vb.) resmi tatillerden etkilenmemektedir. Kripto varlık platformları 1 Mayıs Cuma günü de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat kesintisiz işlem görmeye devam edecektir. Ancak bankaların kapalı olması nedeniyle, kripto borsalarına yapılacak Türk Lirası transferlerinde FAST limiti üzerindeki tutarların hesaba geçmesi Pazartesi gününü bulabilir.