1 Mayıs adliye tatil mi, 1 Mayıs Cuma bugün adliyeler kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle “Adliyeler bugün açık mı, kapalı mı?” sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 1 Mayıs Cuma gününe denk gelen bu özel günde adliyelerde dava ve işlemlerin durumu merak konusu olurken, resmi tatil uygulamasının yargı kurumlarını nasıl etkilediği gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
ADLİYELER RESMİ TATİLLERDE HİZMET VERİYOR MU?
Adliyeler, hem dini bayramlar hem de resmi tatiller kapsamında kapalı olmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve arife günlerinde hizmet verilmezken; 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de adliyelerde normal faaliyetler durdurulmaktadır.