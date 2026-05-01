1 Mayıs adliye tatil mi, 1 Mayıs Cuma bugün adliyeler kapalı mı?

Resmi tatil takviminde yer alan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde adliyelerin çalışma durumu vatandaşların gündeminde. 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla “Adliyeler kapalı mı, nöbetçi mahkemeler açık mı?” soruları sıkça aranırken, kamu kurumlarının çalışma düzenine ilişkin detaylar özellikle hukuki işlemleri olan kişiler için önem taşıyor.

ADLİYELER RESMİ TATİLLERDE HİZMET VERİYOR MU?

Adliyeler, hem dini bayramlar hem de resmi tatiller kapsamında kapalı olmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve arife günlerinde hizmet verilmezken; 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de adliyelerde normal faaliyetler durdurulmaktadır.