Haber Spikerinin Arkadaşını Vurduğu An Güvenlik Kamerasında

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Haber spikeri olan Gökhan Taşkın'ın bu sabaha karşı Beyoğlu'nda arkadaşını ayağından vurma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntünde Gökhan Taşkın iki arkadaşının birlikte caddede yürüdüğü sırada arkadaşı sunucuya doğru yöneliyor. Bu sırada Taşkın'ın belinden çıkardığı tabancanın tetiğine basıyor ve arkadaşının topuğundan vuralarak yaraladığı görülüyor.



Beyoğlu'nda bu sabaha karşı meydana gelen olayda Gökhan Taşkın ve Fırat Karadayı, bir arkadaşı ile sokakta yürümeye başladı. Yürüş sırasında Fırat Karadayı, spiker Gökhan Taşkın'a doğru yöneldi. Bu sırada Taşkın belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşını topuğundan vurdu. Yaralı Fırat Karadayı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltınan spiker Gökhan Taşkın ise arkadaşının şikayetci olmaması nedeniyle verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Gökhan Taşkın arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürümesi



-Taşkın'ın belindeki silahı çıkarıp arkadaşına ateş etmesi



-Arkadaşın yaralanması



-Karadayı'nın sekerek bir köşeye çökmesi



-Taşkın ve diğer arkadaşının yanına gitmesi



-Çevredeki insanların yardıma koşması



-Genel ve Detaylar