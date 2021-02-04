Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu
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Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu

04.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:24
Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu

Ünlü spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekanları arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun" diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiden şikayetçi oldu.

Kendisini çevresine "Meltem Acet'in kocasıyım" diye tanıtan saplantılı hayranı Ali Altuncevahir'den rahatsız olan Habertürk haber spikeri Meltem Acet, emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

"'SEVGİLİM ÖPTÜM' DİYE MESAJLAR ATIYORDU"

Hürriyet'ten Ezgi Eğrikar'ın haberine göre, ünlü spiker konuyla ilgili açıklama yaparak "Şüpheli, 'Sevgilim öptüm' cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, 'Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz' diye mail attı. Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir'in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum."

3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

Mahkeme, Ali Altuncevahir'in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Altuncevahir'in, Meltem Acet'in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.

Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu
Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu
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