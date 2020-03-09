Hababam Sınıfı Yaz Oyunları fragmanı görücüye çıktı
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Kıbrıs, Magazin

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları fragmanı görücüye çıktı

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan 'Hababam Sınıfı' Hann'ın yapımcılığı ve yeni yüzlerle yoluna devam ediyor.

09.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:42

7'den 70'e herkesin gönlüne taht kuran Hababam Sınıfı, Kıbrıs'ta çekilen "yaz oyunları" ismiyle sinema salonlarda yerini almak için gün sayıyor.

Heyecanla beklenen Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Eğlenceli sahnelerin yanı sıra Kıbrıs'ın eşsiz doğası ve manzarasının bir araya geldiği Hababam Sınıfı Yaz Oyunları 3 Nisan 'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yolcu uçağı kiralandı

Birbirinden başarılı onlarca oyuncunun yanı sıra set ekibiyle birlikte 250 kişiye ulaşan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları kadrosu, çekimler süresince yolcu uçağı kiraladı. Kiralanan yolcu uçağının yanı sıra Kıbrıs'a ekstra seferlerin açılmasına da neden olan Hababam Sınıfı, 500 kişilik figüran kadrosuyla da çıkartma filmlerini aratmadı. 500 kişilik yardımcı oyuncu kadrosu yüzünden Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerinden otobüs seferleri düzenlendi.

Hikayesi kadar kadrosu da zengin

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan ve onur konuğu Mehmet Ali Erbil gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Hababam Sınıfı Kıbrıs Yaz Oyunları 3 Nisan'da Türkiye'de Sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin Konusu:

Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen Liselerarası geleneksel yaz oyunları'na bu yıl Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah bu yarışma için Fen Bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçağındaki yerlerini alırlar. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir.

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları fragmanı görücüye çıktı

Kaynak: Bültenler

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