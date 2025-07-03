Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Uyanıyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Uyanıyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal

Münir Özkul

Halit Akçatepe

Şener Şen

Adile Naşit

Ahmet Sezerel

Şevket Altuğ

Sıtkı Akçatepe

Akil Öztuna

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde, Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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