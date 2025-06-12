Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Tatilde filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Tatilde konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Tatilde filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Tatilde filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir, Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Tatilde özeti gibi konuları inceliyoruz.
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.
Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Münir Özkul – Kel Mahmut / Mahmut Hoca
Kemal Sunal – İnek Şaban
Adile Naşit – Hafize Ana
Şener Şen – Badi Ekrem
Ayşen Gruda – Ayşe
Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Muharrem Gürses – Okul Müdür / Muharrem Gür
Ayben Erman – Sevtap
Filiz Bozkurt – Filiz
Teoman AyıkHABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfını Tatilde filminin, kullanıldığı okul aslında Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrıdır. Hababam Sınıfını Tatilde filminin orman sahnelerinin ise Belgrad Ormanında çekildiği düşünülmektedir.