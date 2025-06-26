Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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HABABAM SINIFI SINIFITA KALDI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hababam Sınıfı, sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırarak yeniden Özel Çamlıca Lisesi'ne dönmüştür. Yeni beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem, sürekli egzersiz yaptırarak sınıfı zorlamaktadır. Genç edebiyat öğretmeni Semra Hoca'nın gelişiyle sınıf, Mahmut Hoca'nın uyarılarına rağmen ona zor anlar yaşatır. İnek Şaban, Ferit ve Necmi'nin yazdığı sahte mektuplarla Semra Hoca'ya aşık olur ve komik olaylar gelişir.
HABABAM SINIFI SINIFITA KALDI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal - İnek Şaban
Münir Özkul - Kel Mahmut
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Semra Özdamar - Semra Hoca
Tarık Akan - Damat Ferit
Şener Şen - Badi Ekrem
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Akil Öztuna - Akil Hoca
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Ergün Sözer - Boncuk
Hayri Karabey - Rıza Hoca
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Tevfik İnce - Hoca
Dilaver Gür - Dilaver
Muharrem Gürses - Okul Müdürü
Adile Naşit - Hafize Ana
Tuncay Akça - Bacaksız
Leman Akçatepe - Ferit'in Annesi
HABABAM SINIFI SINIFITA KALDI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975 yılının ilkbaharında çekilmiştir. Filmin çekimleri yine İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir.