Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı konusu nedir, Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Sınıfıta Kaldı filminin detayları…

HABABAM SINIFI SINIFITA KALDI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı, sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırarak yeniden Özel Çamlıca Lisesi'ne dönmüştür. Yeni beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem, sürekli egzersiz yaptırarak sınıfı zorlamaktadır. Genç edebiyat öğretmeni Semra Hoca'nın gelişiyle sınıf, Mahmut Hoca'nın uyarılarına rağmen ona zor anlar yaşatır. İnek Şaban, Ferit ve Necmi'nin yazdığı sahte mektuplarla Semra Hoca'ya aşık olur ve komik olaylar gelişir.

HABABAM SINIFI SINIFITA KALDI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - İnek Şaban

Münir Özkul - Kel Mahmut

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Semra Özdamar - Semra Hoca

Tarık Akan - Damat Ferit

Şener Şen - Badi Ekrem

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Akil Öztuna - Akil Hoca

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Ergün Sözer - Boncuk

Hayri Karabey - Rıza Hoca

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Tevfik İnce - Hoca

Dilaver Gür - Dilaver

Muharrem Gürses - Okul Müdürü

Adile Naşit - Hafize Ana

Tuncay Akça - Bacaksız

Leman Akçatepe - Ferit'in Annesi

HABABAM SINIFI SINIFITA KALDI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975 yılının ilkbaharında çekilmiştir. Filmin çekimleri yine İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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