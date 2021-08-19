Hababam Sınıfı'nın unutulmaz isminden "Bir gülücük hikayesi"

Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen,,Ayşen Gruda, Tarık Akan gibi Türk Sinemasının usta oyuncularının rol aldığı unutulmaz Hababam Sınıfı'nın en küçük öğrenci rolünü üstlenen Tuncay Akça'nın büyük mutluluğu...

Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen,,Ayşen Gruda, Tarık Akan gibi Türk Sinemasının usta oyuncularının rol aldığı unutulmaz Hababam Sınıfı'nın en küçük öğrenci rolünü üstlenen Tuncay Akça'nın büyük mutluluğu... Yıllarca hayalini kurduğu ve hayatını anlatan "Bir gülücük hikayesi" adlı kitabını piyasaya çıkaran başarılı oyuncu "Her şeye rağmen hayata gülün" diyerek mutluğunu dile getiriyor.

Kaynak: Hürriyet