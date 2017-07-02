Hababam Sınıfı'ndan İlyas Tüfekçi'ye Ziyaret

Hababam Sınıfı filminin oyuncuları, Fenerbahçe, Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Hababam Sınıfı filminin oyuncuları bir tür kas hastalığı olan ALS ile mücadele eden 57 yaşındaki eski futbolcuya İkitelli'deki evinde ziyarette bulundu.



İlyas Tüfekçi'ye üzerinde "Küçük dev adam, bir zeytin ağacı gibi sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." yazan bir plaket veren oyuncular, Tüfekçi'nin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İlyas Tüfekçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, 4 yıldır ALS ile mücadele ettiğini, bu süreçte en büyük destekçisinin kızı İlkin Tüfekçi olduğunu belirtti. Tüfekçi, "Çok şükür ki hastalığım iyiye gidiyor. Son 6 ay içinde daha önce yapamadığım bazı hareketleri yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.