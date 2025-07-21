Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin ilgisini çeken Hababam Sınıfı Merhaba filmi, vizyondaki başarısının ardından şimdi de televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Hem nostalji rüzgarı estiren yapısı hem de günümüze uyarlanan karakterleriyle dikkat çeken film, ekran başındaki izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Filmle ilgili en çok merak edilen detaylar arasında çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve hikâyesi öne çıkıyor.

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllar geçmesine rağmen Özel Çamlıca Lisesi'nde eğitim sürmektedir. Okulun sahibi olan Muharrem Gür'ün vefatından sonra yönetim, oğlu Deli Bedri'ye kalır. Ancak yeni kuşak Hababamcılar, geçmişin izinden giderek öğretmenlere ve yönetime zor anlar yaşatmaya devam etmektedir.

Deli Bedri, bu karmaşayı bahane ederek okulu satma planları kurarken; okulun yeni müdiresi Fatoş Hoca, çareyi efsane isimlerden biri olan Güdük Necmi'yi (artık rehber öğretmen) geri getirmekte bulur. Ancak eski yaramazlıkların yerini çoktan yeni nesil muzırlıklar almıştır ve bu durum işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir.

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Halit Akçatepe – Güdük Necmi / İskoç Hoca

• Hülya Koçyiğit – Fatoş Hoca

• Mehmet Ali Erbil – Deli Bedri

• Memet Ali Alabora – Matkap Emre

• Nehir Erdoğan – Arzu / Kız İsmail

• Şafak Sezer – Ercüment

• Melih Ekener – Bebe Ruhi

• Peker Açıkalın – Psiko

• Cengiz Küçükayvaz – Kötü Kenan

• Hasancan Şeremet – Sebastian (Sebahattin)

• Ceyhun Yılmaz – Kermit Kemal

• Sümer Tilmaç – Sazan Kamil

• Hamit Haskabal – Niyazi Hoca

• Tuncay Akça – Bacaksız Amca

• Zeki Alasya – Boz Ali

• Ahmet Arıman – Hayta İsmail

• Cem Gürdap – Tulum Hayri

• Cengiz Nezir – Bozum Cahit

• Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

• Ayşen Gruda – Ayşe

• Çiğdem Mizrahi – Beton Ümran

• Çetin Çiftçioğlu – Hitit Besim

• Bülent Kayabaş – Şalter Haşmet

• Arzu Çevikalp, Ceylan Güvenç, Seda Sevin – Öğrenciler

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Merhaba, 2003 yılında İstanbul'un Koşuyolu semtinde bulunan meşhur Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir. Bu mekan, önceki Hababam Sınıfı filmlerine de ev sahipliği yapmış, nostaljik dokusuyla filmin atmosferine büyük katkı sağlamıştır.

FİLMİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmde, yeni nesil Hababam Sınıfı'nın sorunlarına çözüm arayan Güdük Necmi, eski deneyimlerini ve anılarını kullanarak öğrencilerle iletişim kurmaya çalışır. Zamanla öğrencilerde değişim sinyalleri görülmeye başlanır. Film, umut dolu bir finalle; eğitim, sevgi ve sabrın gençler üzerinde ne kadar etkili olabileceğini vurgulayarak sona erer.