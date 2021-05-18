Hababam Sınıfı Güle Güle Kimya Hocası Şevket kimdir?
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Hababam Sınıfı Güle Güle Kimya Hocası Şevket kimdir?

Hababam Sınıfı Güle Güle Kimya Hocası Şevket kimdir?
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Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyenler, Kimya Hocası Şevket'ın kim olduğunu merak etti. Peki, , Kimya Hocası Şevket kimdir? İşte, detaylar…

Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'nin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerden biri de Kimya Hocası Şevket odu. Peki, Kimya Hocası Şevket kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE KİMYA HOCASI ŞEVKET KİMDİR?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Kimya Hocası Şevket karakterini Şevket Altuğ canlandırmıştır.

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Mart 1943 (78 yaşında), Bandırma, Türkiye

1960 yılında Galatasaray Lisesini bitiren Altuğ, aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar Bölümünde dört sene eğitim görmüştür. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. 5 yıl süreyle AEG reklamlarında oynadı. İlk olarak Seyahatname isimli bir televizyon dizisinde rol aldı. 1975 yapımı İşte Hayat, Altuğ'un ilk sinema filmi olmuştur. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile birçok filmde rol almıştır. Şevket Altuğ, son olarak 2002-2003 yayın döneminde yayınlanan "Unutma Beni" adlı dizide bir hırsızı canlandırdı. 1971 yılında kendisi gibi tiyatrocu olan Jale Altuğ ile evlendi. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu vardır. 2002 yılından beri yazlarını Datça'da geçirmektedir.

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