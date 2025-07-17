Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Güle Güle konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Güle Güle filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Güle Güle konusu nedir, Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Güle Güle özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta yeni gelen hocalarına yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ana'nın kızı Nazlı da okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden utanan Nazlı, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Nazlı'yla da yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Savaş Dinçel

Ayşen Gruda

Mehmet Ali Erbil

Cem Özer

Sezai Aydın

Adile Naşit

İlyas Salman

Şevket Altuğ

Osman Cavcı

Hüseyin Kutman

Fulya Özcan

Yaprak Özdemiroğlu

Sıtkı Akçatepe

Yonca Evcimik

Ahmet Açan

Kemal Uzun


HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi 1981 yılında izleyicisiyle buluştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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