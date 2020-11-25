Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti!

25.11.2020 09:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:55
Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı konusu, özeti ve Hababam Sınıfı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı konusu nedir, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi' ne yeni bir idareci atanır. Tarih hocası olan Kel Mahmut, haylaz öğrencilerle dolu Hababam Sınıfı' nı disiplin altına almak için çaba sarfetmektir. Ancak, öğrencilerinde uslanmaya niyetleri yoktur. Kopya çekmeyi alışkanlık haline getiren, sigara içen ve sıkça okuldan kaçan öğrencilere, Mahmut hocanın ilginç cezaları vardır. Yaşları bir hayli ilerlemiş ve bir türlü okulu bitirememiş olan Hababam Sınıfı öğrencilerinden Ferit' in bir de çocuğu vardır.Bir gün çocuğa bakıcak kimse bulamayınca, onu okula getirmek zorunda kalır. Ancak, bu durumu okul sahibinin hoşuna gitmeyecektir.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1975 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Nisan 1975 Salı

Senaryo: Umur Bugay

İlgili Haberler

Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 3 özeti!
Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 3 özeti!
Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncuları ve Kader Ajanları özeti!
Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncuları ve Kader Ajanları özeti!
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı özeti!
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti! - HaberNCT U "90's Love" şarkı sözleri nelerdir? Türkçe ve İngilizce sözleri! '90's Love' şarkısı hakkında bilgiler! Şarkı ne zaman çıktı? - HaberKim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Kenan Işık kimdir? Kaç yaşındadır? Kenan Işık'a ne olmuştu? - HaberNeşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler oyuncuları ve Neşeli Günler özeti! - HaberNeşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler oyuncuları ve Neşeli Günler özeti! - HaberSon dakika: Kenan Işık'tan sevindirici haber! Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık kimdir? Kenan Işık'a ne olmuştu? Kenan Işık kaç yaşında? - HaberKorkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak - Haberlerİçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi - Haberler24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberOn numara sonuçları 23 Kasım son dakika | On numara bilet sorgulama! 10 Numara ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? - Haber22 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Cenk Tosun Sergen Yalçın Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Medya İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 09:55:40. #1.14#
title