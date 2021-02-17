Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir?

Türk sinemasında unutulmazlar arasında olan Hababam Sınıfı bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir? İşte Hababam Sınıfı film konusu ve oyuncu kadrosu!

Komedi türünde Türk sinemasının her daim genç olan filmi Hababam Sınıfı yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendi. Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan 1975 çıkışlı Türk filmidir.Hababam Sınıfı film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. 1975 yapımı komedi türü filmi Hababam Sınıfı başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit ve Kemal Sunal paylaşıyor. Peki, Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir.

Keskin zekaları sayesinde tüm okulun öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KADROSU!

Hababam Sınıfı filminin oyuncu kadrosunda, Münir Özkul, Adile Naşit ve Kemal Sunal, Ayşen Gruda Şener Şen, Halit Akçatepe ve Akil Öztuna yer alıyor.