Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir?

17.02.2021 05:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 05:11
Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir?

Türk sinemasında unutulmazlar arasında olan Hababam Sınıfı bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir? İşte Hababam Sınıfı film konusu ve oyuncu kadrosu!

Komedi türünde Türk sinemasının her daim genç olan filmi Hababam Sınıfı yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendi. Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan 1975 çıkışlı Türk filmidir.Hababam Sınıfı film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. 1975 yapımı komedi türü filmi Hababam Sınıfı başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit ve Kemal Sunal paylaşıyor. Peki, Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir.

Keskin zekaları sayesinde tüm okulun öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KADROSU!

Hababam Sınıfı filminin oyuncu kadrosunda, Münir Özkul, Adile Naşit ve Kemal Sunal, Ayşen Gruda Şener Şen, Halit Akçatepe ve Akil Öztuna yer alıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Özge Özder Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hababam Sınıfı film konusu nedir? Hababam Sınıfı film oyuncuları kimdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 05:12:10. #1.15#
title