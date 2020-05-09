Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde konusu ve fragmanı
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Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde konusu ve fragmanı

Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde konusu ve fragmanı
09.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:55

Hababam Sınıfı filmlerinin günümüze uyarlanan devam filmi Hababam Sınıfı Askerde 2005 yılında vizyona girdi. Filmin kadrosunda Mehmet Ali Erbil, Hülya Avşar, Halit Akçatepe bulunuyor. Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir? İşte detaylar...

Kemal Kenan Ergen'in senaryosunu kaleme aldığı Hababam Sınıfı Askerde filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini ise Ferdi Eğilmez yürütüyor. İflah olmaz Hababamın askere gittiği bu seride Şafak Sezer, Mehmet Ali Alabora, Peker Açıkalın yer alıyor.

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HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ OYUNCULARI

Deli Bedri, baş edemediği Hababamı askere göndererek rahat bir nefes alacağını düşünür. Asker yolunda başlayan macera da yer alan oyuncular şöyle:

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)

Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)

Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Ceyhun Yılmaz (Kermit)

Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)

Ümit Okur (Emir Eri Besim)

Kerem Alışık (Sabit)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)

Tuncay Akça

Nejat Birecik

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)

Mustafa Turan (Hüseyin)

Ceylan Güvenç

Melisa Toros

Helin Avşar

Seçkin Piriler (Arzucan)

Duran Uruç (Tomarzalı)

Fadı Mahfouz (Dozer)

Burak Öncü

Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde konusu ve fragmanı

HABABAM SINIFI ASKERDE KONUSU

Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur. Ama askere giden Hababam, orada da Hababamlığını gösterir ve olaylar içindne çıkılmaz bir hal alır.

Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde konusu ve fragmanı
Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde konusu ve fragmanı
Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde konusu ve fragmanı
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