Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetinden paylaştı
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Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetinden paylaştı

Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetinden paylaştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü sayısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü sayısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı.

Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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