Güzide Duran'dan 13'üncü yıl öpücüğü

Bir dönemin en popüler modellerinden biri olan Güzide Duran, 13 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı eşi Adnan Aksoy'la evlilik yıl dönümünü kutladı. İşte detaylar...
Güzide Duran, iş insanı eşi Adnan Aksoy'la 13'üncü evlilik yıl dönümünü kutladı. Teknede eşiyle dudak dudağa öpüştüğü fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan eski model, "Sen her zaman sonsuza dek olacaksın" diye yazdı. Çift, uzun zamandır Miami'de yaşamlarını sürdürüyor. Duran'ın bir dönem küs olduğu Deniz Akkaya da, kareye kalp emojisi bıraktı.
Kaynak: Snob Magazin