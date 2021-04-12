Güzide Duran'dan 13'üncü yıl öpücüğü

Bir dönemin en popüler modellerinden biri olan Güzide Duran, 13 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı eşi Adnan Aksoy'la evlilik yıl dönümünü kutladı. İşte detaylar...