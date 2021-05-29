Güzellik Uzmanları Oda Başkanı Ayşe Aydın: "Ağda da bizim işimiz" diyen hekim dernekleri oldu

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın, mesleği seçmek isteyenler için önemli bilgiler paylaştı. Güzellik uzmanları olarak geçmişte yaşadıkları sorunları da aktaran Aydın, "Ağda da bizim işimiz" diyen hekim derneklerinin olduğunu söyledi.

Haberler.com YouTube kanalı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Haberler.com stüdyosunun konuğu İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Aydın, mesleğin bu zamana gelene kadar yaşadığı sorunları aktardı. Ağda tartışması yüzünden geçmişte doktorlarla mahkemelik olduklarını belirten Aydın, "Ağda da bizim işimiz" diyen hekim derneklerinin olduğunu söyledi.

Aydın, güzellik uzmanı olmak isteyenler için de önemli bilgiler paylaştı.