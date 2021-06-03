Güzelleşmek için gittiği salondan kanlar içerisinde çıktı! Köpek, göz kapağını kopardı

Amerika'da doğum günü partisi için hazırlanan genç kadın güzellik salonuna gitti. Burada aniden kucağına zıplayan chihuahua cinsi küçük bir köpeğin saldırısına uğrayan 23 yaşındaki genç kadının göz kapağı koptu.

ABD'nin Georgia eyaletinden Kelsey Salmon, doğum günü hazırlıkları için güzellik salonunda kirpik bakımı yaptırırken küçük köpeğin üzerine atladığını ve yüzünü ısırdığını söyledi. Neye uğradığını şaşıran Kelsey, köpeğin sağ göz kapağını çektiğini gördü ve hayatının şokunu yaşadı. İşletme sahibinin köpeğinin saldırısına uğrayan genç kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

"O KADAR HIZLI OLDU Kİ NE KAPTIĞINI ANLAMADIM"

TikTok'ta saldırıyı anlatan Kelsey, köpeğin sağ göz kapağını kopardığını söyledi. Genç kadının kısa sürede viral olan şoke edici videosunu 1.8 milyon kişi izledi. Salmon o anları, "Güzellik salonunda bir chihuahua vardı ve kirpiklerimi yaptırdıktan hemen sonra zıpladı ve yüzümü ısırdı. O kadar hızlı oldu ki ne kaptığını anlamadım." ifadeleri ile anlattı.

"GÖZ KAPAĞINI DÜŞÜRDÜN!"

Chihuahua sıçradıktan sonra, kirpik teknisyeni Kelsey'nin gözündeki eksik parçayı yerden aldığını ve ona "Göz kapağını düşürdün." dediğini söyledi.

İKİ SAATTE DİKTİLER

Panik içerisinde ne yapacağını bilemeyen Kelsey, acil servisi aradı ve göz kapağını yeniden takmak doğum gününde hastanede 15 saat geçirdi. Cerrahlar göz kapağını dikmek iki saat çalıştı.

İYİLEŞMESİ HAFTALAR SÜRECEK

Kelsey, gözünün eski haline dönebilmesi için göz kapağının dikildiğini, ancak tamamen iyileşmesinin haftalar alacağını aktardı. Şimdi genç kadının, yaranın enfeksiyon kapmamasını sağlamak için yoğun bir günlük bakım rutini var. Metal bir göz bandı takarak uyuyor ve annesinin yardımıyla kullanması gereken göz damlaları var.