"Güzellik merkezlerinde virüs önlemleri alınmalı" KORONAVİRÜS salgını dünyanın birçok yerinde hayatı durma noktasına getirirken, sektörler de bu durumdan olumsuz etkilendi.

KORONAVİRÜS salgını dünyanın birçok yerinde hayatı durma noktasına getirirken, sektörler de bu durumdan olumsuz etkilendi. Bulaşıcılığının yüksek olması birçok meslek kolunda olduğu gibi güzellik ve estetik merkezlerinde de hijyen kurallarının önemine dikkat çekti.

Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya, güzellik ve estetik merkezlerinde tüm hijyen koşulları sağlansa dahi vatandaşlar ve çalışanların sağlığı için işletme içerisinde yakın mesafede yapılan işlemlerde solunum veya temas yoluyla virüs bulaşma riskine dikkat çekti.

Özellikle yoğun ilgi gören güzellik merkezlerinde çalışan uzmanlarının çok sayıda yerli ve yabancı müşteri ile yakın mesafede kapalı ortamda bulunduklarını belirten Aylin Çetinkaya, koronavirüs salgını sebebiyle hem vatandaşın hem de bu merkezlerde çalışanların mevcut risklere karşı daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

"FARKINDA OLMADAN BULAŞTIRILABİLİR"

Estetik ve güzellik merkezleri içerisinde tam hijyenik koşullar sağlanmış olsa bile, gün içinde çok sayıda kişiyi ağırlayan bu işletmelerin solunum ve temas yoluyla bulaşan koronavirüse karşı mutlaka ek tedbirler alması gerektiğini belirten Çetinkaya, güzellik merkezlerini ziyaret eden müşterilerin daha önce kimlerle ve hangi ortamlarda temasta bulunduğunun kontrol edilemeyeceğini, bir kişinin farkında olmadan taşıdığı bir virüsü solunum veya temas yoluyla hem çalışma arkadaşlarına hem de müşterilere bulaştırma riskinin olabileceğine işaret etti.

Koronavirüs vakalarının ülkemizde de görülmesi sebebiyle olağanüstü önlemlerin alındığı şu günlerde, toplumun tüm bireylerinin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini belirten Aylin Çetinkaya, hali hazırda zorunlu sebeplerle güzellik ve estetik merkezlerine giden kişilerle bu merkezlerde çalışanların, standart hijyen kurallarına ek olarak, el hijyeni konusunda çok daha dikkatli olmaları ve solunum yoluyla geçen virüslere karşı özel üretilmiş olan maskeleri kullanmaları konusunda uyardı.

"TÜM İŞLETMELER EK ÖNLEMLER ALMALI"

Koronavirüse karşı verilen toplumsal mücadelede hem vatandaşın, hem de çalışanların sağlığını güvence altına almak için önlem olarak işletme faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini belirten Aylin Çetinkaya, tüm güzellik ve estetik merkezlerine bu mücadeleye destek olmaları, işletme faaliyetine devam eden merkezlerin ve bu merkezlere gidenlerin de temas ve solunum yoluyla bulaşan virüslere karşı ek önlemler almaları için çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA