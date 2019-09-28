Güzel oyuncu Selin Şekerci, babasını kaybetti!

Güzel oyuncu Selin Şekerci, babasını kaybetti!

Oyuncu Selin Şekerci, uzun yıllardır görmediği babasını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şekerci'nin babası için düştüğü not ise takipçilerini duygulandırdı.

28.09.2019 10:31
Güzel oyuncu Selin Şekerci, babasını kaybetti!

Babasını uzun yıllar görmediğini, 'Baba' demeyi dizi setinde öğrendiğini önceki yıllarda yaptığı bir röportajında dile getiren güzel oyuncu Selin Şekerci, bu kez babasını kaybetmenin acısını yaşıyor.

MESAJLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Selin Şekerci baba acısını Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Babasının vefat ettiğini ve toprağa verdiklerini belirten oyuncu, yazdığı veda mesajıyla da dikkat çekti.

"HOŞÇAKAL BABA"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Caner Cindoruk'tan ayrılan Şekerci baba acısını, "Hoşçakal baba! Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Hepsi için. Dönüp bakınca ne çok şey sayende oldu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bil diye; sayende oyuncu oldum, çünkü herkes içimdekini görsün görsün de beni sevsin, sev istedim. Sayende güçlü bir kadın oldum bütün korkularımla baş edebilmeyi, tüm tokatlara hazırlıklı olmayı, yere düştüğümde yerden kalkmayı nasıl becereceğimi öğrendim. Öfkeyi, yerle bir etmeyi, ettikçe parçalananı ağlayarak izlediğimde öğrendim. Ve sana benzemekten korktuğum için bunlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim. Sakinliği öğrendim. Nefretin aslında sevgiyle ne kadar güçlü bir bağı olduğunu öğrendim. Seni ararken her kız çocuğu gibi yanlış kapıları çalıp, eşiklerden geçip, o hanelerdeki bir kaç iyi adamdan aşkın aslında ne 'olmadığını' öğrendim. Ne olduğunu hala öğrenemedim ama. Ele avuca sığamadım çünkü, dokunmaya çekinip, gururdan kaçtığımdan. Çünkü çünküsünü sen daha iyi biliyorsun. O iki parmağında tuttuğun sigaradan arta kalan başparmağını çenene dayayıp gözlerini kısışını o yakışıklı ama mağrur bakışını hiç unutmadım, unutmayacağım. Bugün sana ilk defa gerçekten hoşçakal dedim. Gözlerini elimle kapadığımda, son suyunu sonsuzluğa uyuyan bedenine döktüğümde, toprağını attığımda seninle gerçekten vedalaşmayı öğrendim. Yıllardır yaptığımı sandığımı ama asla yapamadığımı.. Ve en önemlisi seni affetmeyi öğrendim. Huzurla uyu. Kontes Kızın" notuyla dile getirdi.

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YORUMLAR (4)

  • ZİYAA:
    Allah rahmet eylesin. Keşke Anne Baba''larımızın kıymetini onlar hayattayken bilsek. Onların hakkı ödenmez.
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  • HALO AĞA:
    yanlış değilsem uzun zamandır görmediği babası için diyo ölünce aklına gelmiş eminim çok özülmüştür ALLAH rahet etsin ama yaşamında yanında yokken öldüğünde özülme numarasına yatmak ben inanmadım
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  • MERVE:
    Kendini bilmez salaklar üşüşmeden ben yorum yapayım, ölüm bu dalga geçilmez, kınanmaz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.
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