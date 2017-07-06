Güzel Oyuncu Eda Özerkan Anne Olmak İçin Gün Sayıyor

Özerkan, "Dört yıldır aktif olarak spor yapıyorum. Hamile kaldım diyerek bir anda spora başlamak doğru değil, ben daha önceden aktif spor yaptığım için, şu an hiç zorlanmıyorum. Yaptığım sporlar her hangi bir sıkıntı vermiyor. Eskiden daha ağır sporlar yapıyordum, şimdi hocam eşliğinde hamileler için hazırlanmış pilates yapıyorum." dedi.

Özerkan; "Hamileliğin 8,5 ayında normalde %80 de bel ağrısı olur, yürümekte zorlanabilirler. Çok şükür ben daha önce aktif spor yaptığım için hiç ağrım olmadı. Pilatesin haricinde haftanın iki günü yüzüyorum. Bunların hepsi normal doğum için. Normal doğum yapmak istiyorum nasipse... Tabi ki önce sağlık. Kafama göre hiçbir şey yapmıyorum. Herşey doktorumun kontrolünde." dedi.

Sporun yaşam tarzı olduğunu belirten Eda Özerkan "Spor gerektiği zaman değil, hayatın her döneminde olmalı. Hamile kaldım, hemen spor yapayım demek doğru değil. Ben hayatımın hiçbir döneminde sporu ihmal etmedim. İyi ki spor yapmışım, şu anda ki dönemim de bunun faydalarını çok net görüyorum"diye konuştu.

Güzel oyuncu "Ağustos'un ilk haftası ya da ikinci haftası gibi bekliyoruz. Temmuz'un son haftası da olabilir. Bilemiyoruz önemli olan sağlıklı olması" dedi. Kız bebeği beklediklerini söyleyen Eda Özerkan, "İsmini Eliz koyacağız, Eliz Farsça da hamle yapmak, atılgan ve sıçramak anlamına geliyor" dedi.

'Evlilik nasıl gidiyor?' sorusuna Özerkan; "Herşey çok güzel gidiyor. 23 Temmuz da Timur ile bir yıl olacak. Çocuğumuzun hazırlıkları ile uğraşıyoruz. Odasını hazırlıyorum… Güzel bir heyecan var. Sonlara doğru yaklaştıkça vakit geçmiyor…" dedi.