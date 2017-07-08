Güzel Oyuncu Beren Saat Bikinili Yakalandı
Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti tatil sezonunu açtı. Bikinili görüntülenen Beren'in fiziğini görenler "Bu fizik düşman çatlatır." yorumunda bulundu.
Kiraladıkları lüks guletle Bodrum Çökertme Koyu'nda görüntülenen yakışıklı popçu Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat çifti, arkadaşlarıyla tatil sezonunu açtı. Bikinili görüntülenen Beren, fiziğiyle düşman çatlattı.
BEREN ELLERİYLE KAHVALTI HAZIRLADI
Keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliden Doğulu, kendini serin sulara bırakırken, Saat ise elleriyle kahvaltı hazırladı. Deniz keyfi sonrası teknenin ön tarafına geçen şarkıcı, kamarasına girip şortunu değiştirdi.
FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKATLERİ ÇEKTİ
Oyuncu, denize gireceği sırada eşi merdivenlere gelerek, ona öpücük yolladı. Kısa süre konuşan çiftten Saat, suya girerek serinledi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, üzerini değiştirdikten sonra ıslak bikinisini tekneye astı.