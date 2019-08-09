Güzel model Elizabeth Hurley, havuzda üstsüz poz verdi

09.08.2019 09:40

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren 54 yaşındaki model Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımıyla gündeme geldi. Yaşına rağmen fiziğiyle göz kamaştıran modelin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Cüretkar model Elizabeth Hurley, yaz tatilini Los Angeles'ta geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde üstsüz şekilde havuza giren ve bu anları Instagram hesabından yayınlayan model, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GENÇLİĞİNİ BU FORMÜLLERE BORÇLU

Genç kalma sırrını sabah erken saatlerde havuza girmeye borçlu olan Hurley, cildini güneşin zararlı ışınlarından da korumayı ihmal etmiyor. Güzelliğini sadece güneşten korunarak sağlamayan model, işlenmiş yiyeceklerden de uzak duruyor. Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiği röportajda yüzünü 6 boynunu ise günde 10 kere nemlendirdiğini söylemişti.