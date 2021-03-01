Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi
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Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi

01.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:06
Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi

"Kapışma", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunlar" ve "The Gentlemen"ın da aralarında olduğu yapımlara imza atan İngiliz yönetmen ve senarist Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.

"Kapışma", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunlar" ve "The Gentlemen"ın da aralarında olduğu yapımlara imza atan İngiliz yönetmen ve senarist Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.

Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği heyete, tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi.

Guy Ritchie, İstanbul temaslarının ardından Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da rol aldığı aksiyon filmi "Five Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya döndü.

Kaynak: Hürriyet

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