Güvercin kulübesini uyuşturucu zulası yapmış - Haberler
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Güvercin kulübesini uyuşturucu zulası yapmış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güvercin kulübesini uyuşturucu zulası yapmış Adana'da yapıpılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı suçüstü yakalandı Adana polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı suçüstü tutuklandı.

ADANA (İHA) - Güvercin kulübesini uyuşturucu zulası yapmış

Adana'da yapıpılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı suçüstü yakalandı

ADANA - Adana polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı suçüstü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Polisin geldiğini gören Serkan D. (30), evinin damındaki güvercin kulübesine gizlediği metamfetamin paketlerini atmaya kalkıştı. Polis, Serkan D.'yi gözaltına alırken, evin damında 154 ayrı pakette 49,76 gram metamfetamin ve kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ele geçirdi.

Şahintepe Mahallesi'ndeki diğer adrese yapılan baskında ise İbrahim Murat İ. ile arkadaşları Ferhat Ç. ve Kemal B. (34), uyuşturucu maddeleri paketlerken yakalandı. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken, evde yapılan aramalarda 34,73 gram metamfetamin, 30,57 gram bonzai, 1,52 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan D., "Uyuşturucuları kendim kullanıyorum. İsmini bilmediğim bir kişiden toplu olarak satın aldım ve tek kullanımlık olarak paketledim" dedi. Diğer 3 şüphelinin ise birbirlerini suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan D. ile İbrahim Murat İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ferhat Ç. ile Kemal B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güvercin kulübesini uyuşturucu zulası yapmış

Güvercin kulübesini uyuşturucu zulası yapmış

Güvercin kulübesini uyuşturucu zulası yapmış

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Haber

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