Güvercin kavgası kanlı bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güvercin kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Güvercin kavgası kanlı bitti

Bursa'da dayı ve yeğen arasında güvercin bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı.

Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Bursa'da dayı ve yeğen arasında güvercin bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı.

Olay merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Kemerçeşme Mahallesi Kerem Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre uzun süredir araları açık olan O.K 37 ve yeğeni B.A (25) güvercin yüzünden tartışmaya başladı. İkilinin sözlü olarak başladığı tartışma bir süre kavgaya dönüştü.

Tarafların yumruk ve sopa kullandıkları iddia edilen kavga kanlı bitti.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan dayı ve yeğen ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. - BURSA

Güvercin kavgası kanlı bitti
Güvercin kavgası kanlı bitti
Güvercin kavgası kanlı bitti
Güvercin kavgası kanlı bitti
Güvercin kavgası kanlı bitti
Güvercin kavgası kanlı bitti
Güvercin kavgası kanlı bitti
Güvercin kavgası kanlı bitti
Güvercin kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güvercin kavgası kanlı bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 09:18:00. #1.14#
title