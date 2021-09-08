Güvenpark'ta göçüğün meydana geldiği alanda çalışmalar devam ediyor
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Güvenpark'ta göçüğün meydana geldiği alanda çalışmalar devam ediyor

Güvenpark'ta göçüğün meydana geldiği alanda çalışmalar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Kızılay Güvenpark'ta göçüğün meydana geldiği bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Kızılay Güvenpark'ta göçüğün meydana geldiği bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay istasyonunda merdiven tünelinin kazısı sırasında Güvenpark'ta zemin boşalmasından kaynaklı yaklaşık 15 metre çaplı oluşan çukurun bulunduğu bölgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Çalışma alanının etrafına herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik şeridi ve branda çekildi.

Tedbir amacıyla Güvenpark otobüs durakları metro girişi kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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