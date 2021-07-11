Güvenlik korucularından karakol komutanına teşekkür plaketi
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Güvenlik korucularından karakol komutanına teşekkür plaketi

Güvenlik korucularından karakol komutanına teşekkür plaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları, üç yıldır beraber görev yaptıkları İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz'ı tayin olması nedeniyle ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdi.

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları, üç yıldır beraber görev yaptıkları İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz'ı tayin olması nedeniyle ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdi.

Sason ilçesinde üç yıl önce göreve başlayan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz'ı ziyaret eden

Dereköy Güvenlik Korucuları Başkanı Mahmut Aktaş ve beraberindeki güvenlik korucuları, başarılı hizmetlerinden dolayı

Kurnaz'a teşekkür plaketi takdim etti. Güvenlik korucuları, üç yıl boyunca beraber görev yaptıkları Kurnaz'a hem vatandaşlarla olan diyaloğu hem de ilçede görev yaptığı süre zarfında güvenlik korucularına olan iyi yaklaşımından dolayı teşekkür ettiler. - BATMAN

Güvenlik korucularından karakol komutanına teşekkür plaketi
Güvenlik korucularından karakol komutanına teşekkür plaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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